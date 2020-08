Ein Polizeifahrzeug steht am Montagnachmittag in der Mühlhäuser Margartetenstraße. Hier hat es in der Nacht zu Montag gebrannt.

Mühlhausen. Nach einem Feuer in der Margaretenstraße am frühen Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen.

Polizei geht beim Feuer in einem Keller in Mühlhausen von Brandstiftung aus

Als Ursache für ein Feuer in einem Wohnblock in der Margaretenstraße in Mühlhausen schließt die Polizei einen technischen Defekt aus. Das sagte am Dienstag eine Sprecherin der Polizei gegenüber unserer Zeitung. Das Feuer sei durch Brandstiftung im Keller entstanden – noch sei unklar, ob fahrlässig oder vorsätzlich.