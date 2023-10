Gitter und ein Großaufgebot an Polizei: Dieses Bild wird sich am Samstag auf dem Domplatz zeigen – wie unter anderem im Januar 2016 (Archivfoto)

Erfurt. Für Samstag hat die AfD eine Kundgebung in Erfurt angemeldet. Die Polizei rechnet mit 3000 Teilnehmern, auf Seiten der Gegendemonstranten mit 1100.

Die Polizei in Erfurt bereitet sich intensiv auf den Samstag vor. Für den 28. Oktober hat die AfD eine Versammlung in der Innenstadt angemeldet. „Zudem sind gegenwärtig zwei Gegenversammlungen angemeldet“, sagt Polizeisprecherin Julia Neumann. „Die Seebrücke und das Bündnis ‘Auf die Plätze’ treffen sich 14.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Gegen 15 Uhr laufen die Teilnehmer dieser Gegendemo los.“ Es geht über den Juri-Gagarin-Ring, hier wird es laut Polizei zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Gegendemonstranten laufen danach über die Krämpferstraße zum Anger, „hier spaltet sich die Gruppe“, so die Polizeisprecherin. Die Polizei rechnet bei der Gegendemonstration mit etwa 1100 Teilnehmern.

„Bei der AfD sind etwa 3000 Teilnehmer angemeldet“, sagt Julia Neumann. Sie treffen sich gegen 15 Uhr an der Staatskanzlei, später soll auf dem Domplatz eine Kundgebung stattfinden.

Das Ziel sei laut Polizei eine größtmögliche Trennung beider Lager, doch Schnittpunkte werde es geben, spätestens am Domplatz. „Am Domplatz setzen wir Gitter ein, um die Demonstranten auseinander zu halten“, sagt Julia Neumann. „Zur Unterstützung ist die Bereitschaftspolizei mit ihren geschlossenen Einheiten vor Ort.“

Die Kundgebung der AfD auf dem Domplatz ist laut Polizei für 16 Uhr angesetzt und bis 18 Uhr angemeldet. Verlängerungen sind nicht ausgeschlossen – bei der Demo und auch den Gegendemos.

DieEvagteilt seit Mittwoch in ihren Fahrzeugen mit, dass es auf allen Stadtbahnlinien und den Buslinien Einschränkungen im Fahrtentakt geben wird. Laut den Verkehrsbetrieben sind zwischen 15 und 18 Uhr neben den Straßenbahnen auch die Bus-Linien 9, 51 und 60 betroffen.