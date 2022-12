Polizei kontrolliert 460 Personen bei Musikveranstaltung im Eichsfeld

Leinefelde-Worbis. Während einer Musikveranstaltung in Leinefelde-Worbis hat die Polizei in der Nacht etwa 460 Personen kontrolliert.

70 Polizisten haben bei einer Musikveranstaltung in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) in der Nacht von Samstag auf Sonntag 460 Personen kontrolliert. Dabei wurden unter anderem 20 Drogenverstöße und fünf Ordnungswidrigkeiten wegen Trunkenheit im Straßenverkehr notiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurde festgenommen.

Die Polizei führte auch Kontrollen bei Autofahrern durch. Foto: Eckhard Jüngel

Viele Beschwerden von Anwohnern und Straftaten bei vorherigen Veranstaltungen machten den Angaben zufolge den Einsatz nötig. Die Polizisten führten die Kontrolle gemeinsam mit dem Jugendamt durch. Zwei Drogenspürhunde wurden eingesetzt. Es kam zu keinen Störungen, hieß es weiter.

