Polizei kontrolliert 71 Fahrzeuge auf der Autobahn in Nordhausen

Gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei führte die Autobahnpolizei eine Komplexkontrolle auf der A 38 in Richtung Leipzig durch, berichtet Heidi Sonnenschmidt, Sprecherin der Inspektion. Die Gesetzeshüter kontrollierten 71 Fahrzeuge am Donnerstag auf dem Parkplatz am Kesselberg. Sie überprüften die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Fahrtüchtigkeit der Fahrer.

Die Beamten nahmen 99 Fahrzeuginsassen unter die Lupe. Dabei ertappten sie eine Person, die von der Staatsanwaltschaft in Kassel zur Ermittlung des Aufenthaltes ausgeschrieben worden war. Entsprechende Informationen konnten somit der Justiz übermittelt werden.

Die Beamten registrierten 16 Ordnungswidrigkeiten. Sie erhoben bei den Betroffenen entweder Verwarngelder vor Ort oder ordneten – weil es sich um ausländische Verkehrsteilnehmer handelte – Sicherheitsleistungen von der zuständigen Staatsanwaltschaft an.

Die Polizisten forderten neun Fahrzeugführer auf, Mängel zu beheben oder Dokumente, die nicht vorgezeigt werden konnten, demnächst bei einer Polizeidienststelle nachzuweisen. Sie stoppten einen Lkw-Fahrer, weil an seinem Laster die erforderliche Ladungssicherung fehlte. Auf dem Trailer waren Fahrzeuge in zwei Schichten übereinander gestapelt. Damit war das Fahrzeug in dem Fall insgesamt zu hoch. Der Fahrer musste sich in der Folge um eine Umladung kümmern, um die Fahrt mit seinem Lkw fortsetzen zu können. Gegen einen Fahrer erstattete die Polizei eine Anzeige, da er ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Fahrerlaubnis war dem Mann bereits vor einem Jahr gerichtlich entzogen worden, da er wegen Missbrauchs von Betäubungsmitteln aufgefallen war.

An der Kontrollstelle war Tempo 60 erlaubt. Die Polizei ermittelte 91 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht daran gehalten haben. 66 waren erheblich zu schnell. Von denen müssen jetzt 23 ihren Führerschein abgeben. Für den Tagesrekord sorgte ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 157 km/h.