Polizei nimmt gesuchten "Reichsbürger" in Gothaer Wohnung fest

Gotha. Die Polizei hat einen gesuchten sogenannten Reichsbürger in einer Wohnung in Gotha festgenommen.

Die Polizei hat einen seit Längerem per Haftbefehl gesuchten sogenannten Reichsbürger in einer Wohnung in Gotha festgenommen.

Sie öffnete die Wohnungseingangstür am Donnerstagabend mit Zwang, da der Mann nicht auf mehrfaches Klingeln und Klopfen reagierte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Anschluss ließ sich der Gesuchte widerstandslos festnehmen.

Zudem fand die Polizei kleine Mengen an verdächtigen Substanzen bei ihm und stellte diese sicher, wie es hieß.

