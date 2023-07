Polizei nimmt zwei Autodiebe im Eichsfeld fest – weiterer Komplize auf der Flucht

Heiligenstadt. Im Eichsfeld haben Diebe versucht zwei Fahrzeuge vom Gelände eines Autohandels zu stehlen. Dabei gingen sie gezielt vor. Ein Detail hatten sie jedoch übersehen.

Die Polizei hat am späten Dienstagabend zwei Männer in Heiligenstadt festgenommen. Sie hatten kurz nach 22 Uhr mit einem Komplizen das Gelände eines Autohandels betreten und versucht, zwei Fahrzeuge zu stehlen.

Wie die Polizei mitteilte, zeichnete eine Überwachungskamera die Autodiebe auf, so dass ein Verantwortlicher auf den Diebstahlsversuch aufmerksam wurde. Er informierte umgehend die Polizei, was letztlich zur Festnahme von zumindest zwei der Diebe führte.

Komplize auf der Flucht

Einem Dritten gelang, trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers, die Flucht. Offensichtlich waren die Autodiebe gezielt vorgegangen. Sie ließen am Tatort entsprechende Werkzeuge und andere Gegenstände zurück. An den zwei betroffenen Fahrzeugen waren bereits Kennzeichen angebracht, die die Männer vermutlich zuvor in Dingelstädt gestohlen hatten.

Festgenommene sollen Haftrichter vorgeführt werden

Noch ist unklar, wie viele Täter beteiligt waren. Die Suche nach einem möglichen Fluchtfahrzeug verlief bislang noch ohne Erfolg. Am Donnerstag sollen die beiden Festgenommenen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der Dingelstädter Straße, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 (Aktenzeichen 0193132) zu melden.

