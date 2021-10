Polizei schnappt zufällig mit Haftbefehlen gesuchten Mann in Erfurt

Erfurt. Einem 49-Jährigen ist in Erfurt ein defektes Bremslicht zum Verhängnis geworden: Als die Polizei den Mann kontrollierte, stellte sich heraus, dass gegen ihn drei Haftbefehle vorlagen.

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei in der Erfurter Innenstadt zufällig ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ins Netz gegangen. Der 49-Jährige wurde am Donnerstagabend eigentlich wegen eines fehlenden Bremslichts an seinem Transporter kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Mann unter Drogen stand.

Der 49-Jährige wurde auf die Polizeidienststelle gebracht. Dort konnte er zwar die geforderte Geldsumme begleichen, muss nun aber mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

