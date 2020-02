Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei stoppt illegale Spendensammlung in Ilfeld

Unter dem Vorwand, für Behinderte und Taubstumme zu sammeln, ergaunerten sich drei junge Rumänen am Mittwoch in Ilfeld Bargeld, berichtete am Donnerstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die drei Personen sprachen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes vorwiegend ältere Kunden an und zeigten eine Sammelliste vor. Zeugen beobachteten das Treiben der drei Ganoven und informierten die Polizei.

Die Polizisten nahmen das Trio – zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren sowie einen 22-jährigen Mann – fest. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen und des genutzten Autos (ein silberfarbener BMW) stellten die Ermittler verschiedene Beweismittel sicher. Die Staatsanwaltschaft verfügte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Entlassung der jungen Leute, die in Duisburg leben.

Die Ermittlungen der Nordhäuser Polizei sind aber noch nicht abgeschlossen. Am Montag und Dienstag waren Bettler in Bleicherode aktiv, die ebenfalls einen silberfarbenen BMW nutzten. Ob es sich hierbei um die am Mittwoch vorläufig Festgenommenen gehandelt hat, muss noch geklärt werden.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, vermeintlichen Spendensammlern vor einem Einkaufsmarkt oder auf der Straße Bargeld zu überlassen oder gar die Anschrift oder Bankverbindung anzugeben. Im Zweifel sollte man sich eine Telefonnummer geben lassen, unter der man die Rechtmäßigkeit der Spendensammlung prüfen kann. Generell ist bei Geldgeschäften auf der Straße Vorsicht geboten.