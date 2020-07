Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei stoppt in Nordhausen die Ausflüge von zwei Ausreißern

Einmal mehr als Fahndungspolizei erfolgreich war am vergangenen Wochenende die Bundespolizei in Nordhausen, berichtet am Montag Anja Schneiderheinze, Sprecherin der Erfurter Bundespolizeiinspektion.

Ein 13-jähriger Jugendlicher war von seinen Eltern im Eichsfeld als vermisst gemeldet worden. Die Mutter äußerte eine Vermutung, dass ihr Sohn mit dem Zug unterwegs sein könnte. Durch Kontaktaufnahme mit der Bundespolizei und dank aktueller Fotos des Jugendlichen konnten die Beamten den gesuchten 13-Jährigen schließlich am Bahnhof in Nordhausen ermitteln und in Gewahrsam nehmen, erklärt Anja Schneiderheinze. Später konnte er seinem gesetzlichen Vertreter übergeben werden.

In einem Regionalzug nach Nordhausen kam am Wochenende ein 16-jähriger Jugendlicher auf die eingesetzte Zugstreife der Bundespolizei zu und gab an, dass er über keinen gültigen Fahrausweis verfüge und nach Nordhausen reisen möchte. Da der Heranwachsende seine Identität nicht glaubhaft nachweisen konnte, ermittelten die Beamten im polizeilichen Informationssystem die Angaben zu seiner Person. „Dabei wurde bekannt, dass er als vermisst galt“, schildert Anja Schneiderheinze den Vorfall. Die Beamten nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam. Später konnte er von seinem Betreuer abgeholt werden.