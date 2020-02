Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht in Nordhausen weiter nach der Brandursache

Nach dem Brand an einem Gebäude in der Hesseröder Straße in Nordhausen steckt die Polizei noch in der Ermittlungsarbeit und sucht nach der Ursache. Das erklärte Polizeisprecherin Fränze Töpfer jetzt auf Anfrage unserer Zeitung. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen, 25. Januar, in einem Hinterhof ausgebrochen, hatte die Evakuierung eines Nachbargebäudes nötig gemacht und rund 25.000 Euro Schaden angerichtet. Vergangene Woche am Dienstag war die Spurensicherung am Unfallort. Nun prüfe die Polizei die Ergebnisse dieses Termins vor Ort, um herauszubekommen, ob die Ursache in einem technischen Defekt liegt. Auch Fahrlässigkeit oder eine Straftat könnten noch nicht ausgeschlossen werden, erklärte Fränze Töpfer.