Polizei unterbindet Treffen der "Driftszene" in Oberhof

Oberhof Die Polizei ist erfolgreich gegen die sogenannte "Driftszene" vorgegangen. In sozialen Medien hatten sich Personen zu Treffen verabredet. Es gab mehrere Kontrollen in Oberhof.

Die Polizei konnte am Wochenende Treffen der "Driftszene" verhindern. Laut den Angaben sei zuvor in sozialen Medien zu Driftrennen auf Parkplätzen in Oberhof aufgerufen worden. Daraufhin habe die Polizei Freitag- und Samstagnacht den Bereich intensiv überwacht und Kontrollen durchgeführt.

Über 50 Fahrzeuge und ihre Insassen wurden kontrolliert. Weiterhin wurden etliche Ordnungswidrigkeiten und eine Verkehrsstraftat angezeigt und im Anschluss Platzverweise ausgesprochen.

Mehrere illegale Treffen

Erst Anfang Dezember hatte Neuschnee die sogenannte "Driftszene" angelockt. Auf einem verschneiten Parkplatz bei Oberhof hatten sich Autofahrer zum Driften verabredet. Die Polizei stellte etwa 150 Autos fest, die dort auf dem schneebedeckten Boden zum Schleudern gebracht wurden. Die Polizei war im Großeinsatz.

Polizei appelliert an Fahrer

Die Polizei appellierte an die Vernunft von Autofahrern, derartige Fahrmanöver zu unterlassen! Diese seien gefährlich. Es drohen neben teils empfindlichen Bußgeldern im Schadensfall auch Geld- oder Freiheitsstrafen sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.

In Thüringen hatte es in den vergangenen Wintern wiederholt teils verhängnisvolle Zwischenfälle mit driftenden Autos gegeben. Anfang 2021 war auf einem Feld bei Gera ein vierjähriges Mädchen ums Leben gekommen, als ein Autofahrer beim Schleudern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

