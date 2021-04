Polizei Weimar: Unbekannte stehlen Plastik-Pool

Weimar. Eigentümer erstattet Anzeige bei der Weimarer Inspektion

Einen Kunststoff-Pool mit einem Durchmesser von 3,50 Metern und 1,50 Metern Höhe haben Unbekannte zwischen dem 30. März und dem 2. April in Weimar gestohlen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gartenanlage „Im Weimar-Werk“ und entwendeten dort den ebenerdig aufgestellten Pool. Sein wert wurde mit 300 Euro angegeben.

Mit Drogen unterwegs 1

Im Rahmen der Routine-Streifen kontrollierten Beamte am Freitagabend in der Brennerstaße eine 38-jährige Person. Diese führte geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich, die beschlagnahmt wurde.

Mit Drohen unterwegs 2

Wegen des gleichen Delikts musste sich ein 25-Jähriger kurze Zeit später in der Friedensstraße verantworten. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Mit Drogen am Steuer

Am Samstagmorgen hatten Beamte gegen 3 Uhr einen 18-jährigen Fahrzeugführer in der Ernst-Thälmann-Straße kontrolliert. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an. Im Fahrzeug wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.