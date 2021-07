Polizei zieht auf Bleilochtalsperre Motorbootfahrer mit fast zwei Promille aus dem Verkehr

Saalburg-Ebersdorf. Auch auf dem Wasser gelten Regeln. Einem 33-jährigen Motorbootfahrer war das auf der Bleilochtalsperre offenbar ziemlich egal. Jetzt muss er mit den Konsequenzen leben.

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla auf der Talsperre Bleiloch einen 33- jährigen Motorbootfahrer. Laut Polizei habe der 33-jährige Kapitän zum einen das Fahrverbot, welches das Befahren der Bleilochtalsperre an gesetzlichen Feiertagen und am Wochenende zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr verbietet, ignoriert. Zum anderen wurde im Rahmen eines Atemalkoholvortest ein Wert von 1,85 Promille beim Bootsführer festgestellt.

Auch Motorboote dürfen analog zu Kraftfahrzeugen nicht mit mehr als 0,49 Promille gesteuert werden. Aus diesen Gründen wurde die weitere Bootsfahrt unterbunden und eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren seien eingeleitet worden.

