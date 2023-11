Polizeieinsatz am Anger: Mann soll Schuss vor Disko in Erfurt abgegeben haben

Erfurt In Erfurt kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Einsatz der Polizei. Kurz nach 1 Uhr soll dort ein Schuss gefallen sein.

Polizisten wurden am Dienstagmorgen zum Erfurter Anger alarmiert. Kurz vor 1 Uhr soll vor einer Diskothek ein Schuss gefallen sein. Gäste und Mitarbeiter der Disko hätten sich daraufhin in das Gebäude begeben, heißt es in der Mitteilung. Sofort kam die Erfurter Polizei mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz.

Laut Zeugenangaben kam es zu einem Streit

Nach Angaben von Zeugen soll es vor der Diskothek zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge eine unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer auffälligen Jacke und einem Totenkopfmotiv auf dem Rücken, einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und einen Schuss in Richtung des Haupteingangs abgegeben haben soll. Ein 24-jähriger Mitarbeiter, der ihm zuvor den Einlass verwehrt hatte, alarmierte die Einsatzkräfte.

Anschließend flüchtete die Person und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

