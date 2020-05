Gotha. In Gotha musste am Montag eine Schule evakuiert werden. Vorher habe es einen Drohanruf gegeben.

Polizeieinsatz an Schule in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeieinsatz an Schule in Gotha

Am Montag kam es in Gotha gegen 13.50 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Schule in der Wilhelm-Bock-Straße. Laut Polizei hatte ein unbekannter Anrufer gegenüber dem Sekretariat Drohungen ausgesprochen. Die Polizei habe sofort umliegende Straßen abgesperrt.

30 Kinder, davon zehn Grundschulkinder, seien evakuiert worden. Auch ein Sprengstoffsuchhund sei bei der Suche in dem Schulgebäude zum Einsatz gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten“ aufgenommen. Die Ermittlungen zum Anrufer würden derzeit noch laufen.