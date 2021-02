Aggressive Gäste: Polizeieinsatz wegen Party im Landkreis Nordhausen

Die Polizei stattete einer Party in Werther einen Besuch ab.

Werther. Bei einer Familienfeier in Großwerther (Landkreis Nordhausen) soll gegen Corona-Auflagen verstoßen worden sein. Die Gäste verhielten sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv.

Ein Polizeieinsatz sorgte für Aufregung am Freitagabend gegen 20 Uhr in Großwerther.

"Wir wurden vom Ordnungsdienst des Landratsamtes informiert, dass eine größere Party mit bis zu 30, 40 Personen in Werther gefeiert und dabei gegen Corona-Auflagen verstoßen wird", sagte die Nordhäuser Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Da sich die Feiernden sehr aggressiv gegenüber der Polizei verhielten, forderten die Beamten Verstärkung an. Am Ende seien aber nur noch sechs Personen angetroffen worden.

"Unsere Beamten haben Anzeige erstattet, weil der Einsatz der Polizei per Handy gefilmt und Tonaufnahmen gemacht wurden", so Töpfer weiter. Das sei laut Strafgesetzbuch verboten. Am Montag sollen weitere Einzelheiten mitgeteilt werden.

- Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen