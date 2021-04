Polizisten helfen Rehbock bei Sömmerda auf die Sprünge

Sömmerda. Für einen Rehbock war die Polizei in Sömmerda Retter in der Not.

Zur Rettung eines Rehbocks würde die Polizei in Sömmerda am Mittwoch an die Straße nach Tunzenhausen gerufen. Das Tier hatte sich in einem Weidezaun verheddert und konnte sich nicht selbst befreien. Besorgte Passanten alarmierten den Notruf.

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, das Tier aus seiner misslichen Lage zu erlösen. Sie durchtrennten den Zaun. Der Rehboch suchte – erschrocken aber unverletzt – das Weite. red

