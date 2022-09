Der Pool war im Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße aufgestellt.

Pool in Arnstädter Kleingartenanlage zerschnitten - 4000 Liter Wasser ausgelaufen

Arnstadt. In Arnstadt haben Unbekannte einen aufgestellten Pool zerschnitten. Knapp 4000 Liter Wasser liefen so ins Erdreich, wie die Polizei mitteilte.

Anfang September haben sich ein oder mehrere Täter auf das Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße in Arnstadt geschlichen und einen dort aufgestellten Pool zerschnitten, so dass knapp 4000 Liter Wasser herausliefen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.