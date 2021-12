Polizei greift bei Corona-Demo hart durch: Das sagen Beteiligte der verbotenen Proteste

Eisenach. Etwa 600 Personen beteiligen sich Samstagabend an einem nicht angemeldetem Hygienespaziergang in Eisenach.

Nach dem Auftakt in der Vorwoche mit weit mehr als 600 Teilnehmern geht an diesem Samstagabend wieder ein etwa gleich großes Teilnehmerfeld aus Protest gegen die derzeitige Corona-Politik von Bund und Ländern bei strömenden Regen in Eisenach in nicht angemeldeter Veranstaltung auf die Straße.

Abgeschreckt vom hohen Polizeiaufgebot auf dem Marktplatz wechseln die Protestierenden aus allen sozialen Schichten – vom angestellten Arbeiter bis zum Firmenboss – schnell zum Karlsplatz.

Während am vergangenen Samstag den Demonstranten noch ein Hygienespaziergang durch die Stadt gelingt, sitzen sie diesmal auf dem Karlsplatz fest. Die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei riegeln gegen 19 Uhr den Platz auf allen Straßen und kleineren Zuwegen ab und verwehren ab diesem Zeitpunkt verspäteten Demonstrationsnachzüglern den Zutritt zum Platz.

Mehrfach versuchen die Versammelten an verschiedenen Ausgängen des Platzes die Polizeiketten zu passieren, um einen Protestzug in Gang zu bringen. Immer wieder kommt es dabei zu emotional aufgeheizten Situationen und Rangeleien. Die Kontrahenten tauschen lautstark Meinungen aus, vereinzelt fliegen Flaschen.

Polizei setzt vielfach Reizgas und Gummiknüppel ein

Unter dem Flutlicht eines Wasserwerfers riegeln Polizeikräfte den Karlsplatz in der Nikolaistraße ab. Foto: Norman Meißner

Die Polizei setzt vielfach Reizgas und Gummiknüppel ein. Das harte Vorgehen der Einsatzkräfte empfinden die Versammelten maßlos überzogen. Immer wieder hallen Sprechchöre mit den Worten „Wir sind friedlich! Was seid ihr?“ über den Platz.

„Es kam im Einsatzverlauf zu verschiedenen Straftaten, unter anderem zu mehreren tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte“, teilt die Landespolizeiinspektion Gotha in einer Pressemeldung mit. Ein Beamter habe sich verletzt, konnte den Dienst aber fortsetzen. Die Polizei spricht von einem überwiegend stummen Protest mit vereinzelten Transparenten.

Teilnehmer und Polizei stehen sich hier am Eingang zur Karlstraße gegenüber. Foto: Norman Meißner

Die Versammlungsbehörde der Stadt entschied mit der Polizei, die Demonstranten unter Auflagen gewähren zu lassen. Aus einem der beiden aufgefahrenen Wasserwerfer fordert die Polizei immer wieder per Durchsage zum Einhalten der Maskenpflicht und der Abstandsregel auf. Nur wenige der Flashmob-Teilnehmer sind maskiert. Gegen 20 Uhr erklärt die Polizei die Veranstaltung für beendet und beginnt den Karlsplatz zu räumen.

Extra aus dem Burgenlandkreis nach Eisenach gereist

„Es geht nicht um Gewalt, es ist ein stiller Widerstand – wir sind mit der Gesamtsituation im Land nicht zufrieden“, begründet René Geuß seine Beteiligung. Ähnlich geht es auch Jörg Grashof, der extra aus dem Burgenlandkreis nach Eisenach kommt. Meinungsfreiheit und Demokratie sei seiner Ansicht in Deutschland nicht mehr existent.

„Ich bin gekommen, weil es für mich derzeit die hohen Güter Freiheit, Würde, Gerechtigkeit und Respekt im Land nicht mehr gibt – die Menschen müssen endlich angehört werden“, betont Sissy Noll. Nachhaltige Strategien müssten ihrer Ansicht für verschiedenste Bereiche der Politik entwickelt werden, um die unerträgliche Situation endlich zu verbessern.

Diskussionen zwischen Polizei und Demonstranten in der Alexanderstraße. Foto: Norman Meißner

„Das macht mir Angst – das muss aufhören, die Polizeigewalt ist völlig übertrieben“, äußerst sich die Eisenacherin Kerstin Eichholz unter dem Eindruck der vergangenen Minuten mit zitternder Stimme. Sie möchte sich keinesfalls in die rechte Ecke stellen lassen, aber die Situation im Land werde immer unerträglicher.

