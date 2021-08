Pulverbrief bei Postzentrale in Erfurt abgegeben - Feuerwehr rückt mit 52 Einsatzkräften an

Erfurt. Der Betrieb des Briefzentrums in Erfurt-Vieselbach lag am Montag für anderthalb Stunden still. Aus einem Brief war ein unbekanntes Pulver gerieselt.

Im Briefzentrum des Güterverkehrszentrums (GVZ) in Erfurt-Vieselbach ist am Montagabend ein Brief mit einer unbekannten Substanz entdeckt worden. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt erklärt, war der Brief an die AOK adressiert. Beim Bearbeiten des Briefes sei ein Pulver aus dem Umschlag gerieselt.

Zwei Mitarbeiter seien mit dem Brief in Kontakt gekommen. Den Angaben zufolge hatten sie Mundschutz und Handschuhe getragen. Erste Untersuchungen der Feuerwehr und eines Arztes ergaben, dass der Brief nicht gefährlich ist. Er wurde anschließend sichergestellt und mit der Substanz zur Analyse in die Landesanstalt für Verbraucherschutz nach Bad Langensalza geschickt.

Die Feuerwehr war mit 52 Einsatzkräften vor Ort. Der Betrieb des Briefzentrums der Deutschen Post lag für anderthalb Stunden still.

