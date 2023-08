Quad gerade neu gekauft: Fahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

Ein Quadfahrer hat sich auf der Landstraße von Siegelbach nach Arnstadt im Ilm-Kreis überschlagen. Der schwerverletzte 57-Jährige wurde von Rettungskräften mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Gotha mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Quadfahrer am Freitagabend auf der Landstraße nach dem Ortsausgang von Siegelbach ein Auto überholt. Als er sich wieder rechts einordnen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug kam von der Straße ab. Er hatte das Quad erst am selben Tag erworben. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei empfiehlt eindringlich, sich nach dem Kauf eines Fahrzeuges zunächst intensiv mit der Handhabung und Reaktion vertraut zu machen, möglichst an einem wenig befahrenen Ort oder Parkplatz. Gegebenenfalls seien auch professionelle Fahrtrainings empfehlenswert.

Auf geklautem E-Scooter unterwegs

In der Poststraße in Gräfenroda kontrollierte die Polizei gestern Nachmittag einen 34-Jährigen auf einem E-Scooter. An dem Fahrzeug befand sich kein Versicherungskennzeichen, der Roller war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Eine Überprüfung ergab, dass der Roller nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war; die Beamten stellten das Gefährt sicher. Gegen den Fahrer wird nun wegen Hehlerei und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Mit Lkw auf Auto aufgefahren

Am Freitagnachmittag wollten in Arnstadt ein Pkw Skoda und ein Lkw aus der Einfahrt eines Einkaufsmarktes auf die Ichtershäuser Straße auffahren. Nachdem die 57-jährige Skoda-Fahrerin angefahren war, musste sie erneut abrupt verkehrsbedingt halten. Die 24-jährige Lkw-Fahrerin, die hinter ihr ebenfalls angefahren war, konnte ihren Lkw nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 7500 Euro, die Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht vom 24.08.2023 zum 25.08.2023 brachen Unbekannte das Fenster einer Arztpraxis in der Prof.-Schmidt-Straße in Ilmenau auf und stiegen in das Gebäude ein. Aus der Praxis entwendeten der oder die Täter einige hundert Euro Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

