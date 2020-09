Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Hilferufe eines schwer verletzten Radfahrers hörte in der Nacht zum Sonntag ein Zeuge. Wie die Polizei mitteilte, war der 59-Jährige gegen Mitternacht in der Wiesenfelder Straße in Geisa (Wartburgkreis) aus bisher ungeklärter Ursache einen Abhang hinunter gefahren und in einen Bach gestürzt.

Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer schwere Kopfverletzungen. Durch seine Hilferufe konnte er auf sich aufmerksam machen, so dass der Zeuge ihn fand und einen Rettungswagen rief.

Schwer verletzt wurde der 59-jährige Radfahrer ins Klinikum nach Fulda gebracht.

Weitere Meldungen der Polizei