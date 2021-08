Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw lebensbedrohlich verletzt

Zella-Mehlis. Bei einem Unfall in Südthüringen hat ein Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Am Samstag ist ein 47-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr er in Richtung Heinrich-Heine-Straße und kam in einer Linkskurve zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin er mit einem parkenden Lkw zusammenstieß und stürzte.

Der 47-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum nach Suhl gebracht. Am Lkw entstand geringer Sachschaden. Am Fahrrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

