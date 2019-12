Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer festgenommen

Einem Radfahrer wurde es am Sonntagabend in Sömmerda zum Verhängnis, dass er ohne Licht unterwegs war. Polizeibeamte waren so auf ihn aufmerksam geworden. Daraufhin wurde er einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wird. Die Fahrt war für ihn somit beendet und er wurde festgenommen.