Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wolfmannshausen Dieser schwere Unfall ereignete sich in Wolfmannshausen.

Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer fuhr Mittwochabend auf der Mendhäuser Straße in Wolfmannshausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) in Richtung Mendhausen. Hinter ihm fuhr laut Polizei ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, der zum Überholen ansetzte. Allerdings kam in diesem Moment auch ein Auto im Gegenverkehr angefahren, so dass der Überholende in Richtung des Radlers auswich.

Dieser versuchte noch auf den Gehweg zu fahren, stürzte jedoch und verletzte sich schwer. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Die Beamten der Meininger Polizei nahmen den Unfall auf und stellten neben den Verletzungen auch noch fest, dass der Radfahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test zeigte 2,34 Promille.

So musste sich der Arzt im Krankenhaus nicht nur um die Behandlung der Verletzungen kümmern, sondern dem 50-Jährigen auch noch eine Blutprobe abnehmen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

