Ein Fahrradfahrer ist in Erfurt in die Gera gerutscht (Symbolfoto).

Erfurt. Ein Radfahrer, der zuvor Drogen konsumiert hatte, ist in Erfurt vom Weg abgekommen. Er landete in der Gera und wurde erst Stunden später gefunden.

Radfahrer rutscht in Gera und wird erst Stunden später gefunden

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei haben Samstagvormittag einen Mann in Erfurt aus der Gera gerettet. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der 36-Jährige gegen 7.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass er einen Abhang hinab in die Gera gestürzt sei und sich nun nicht mehr aus seiner hilflosen Lage befreien könne.

Die Feuerwehr leitete eine sofortige Suche ein, konnte den Mann aber zunächst nicht finden. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei konnte die Feuerwehr den Mann schließlich gegen 10.30 Uhr im Bereich der Talstraße stark unterkühlt im Fluss liegend finden.

Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Fahrrad vom Radweg abgekommen und den Hang hinab gerutscht ist. Aufgrund von schmerzenden Beinen kam er diesen allerdings nicht mehr hinauf.

Ein Drogenvortest im Krankenhaus habe ein positives Ergebnis gehabt, was die Ausfallerscheinungen des Gestürzten erklären könnte, teilt die Polizei mit.

Wie es um den Gesundheitszustand des Mannes steht, kann derzeit nicht gesagt werden, eine Todesgefahr könne aber ausgeschlossen werden.

