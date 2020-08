Radfahrer stirbt bei Straßenbahn-Unfall in Erfurt

Am Europaplatz in Erfurt kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer geriet unter eine Straßenbahn.

Erfurt. Am Mittwoch gab es einen tödlichen Unfall in Erfurt-Nord.

Bei einem Straßenbahnunfall in Erfurt-Nord starb am frühen Mittwochnachmittag ein 84-jähriger Radfahrer. Ausgangs der Wendeschleife am Europaplatz in Richtung Stadt wollte der Senior mit seinem Rad die Gleise an einem Übergang überqueren, wurde hier von der Straßenbahn erfasst und einige Meter mitgeschliffen.

Wie Polizeisprecherin Judith Schnuphase berichtet, sei er am Unfallort verstorben. Der 60-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wird betreut.

Straßenbahn-Verkehr unterbrochen

Da die Straßenbahn keine Fahrgäste hatte, wurde in der Bahn durch Bremsung niemand verletzt. Gegen 14.30 Uhr nahm ein Gutachter mit Beamten der Polizei die Spuren zur Ermittlung der Unfallursache auf. Die Erfurter Verkehrsbetriebe richteten einen Schienenersatzverkehr ein.

Der Unfall ereignete sich am Europaplatz in Erfurt-Nord. Dort geriet nach ersten Angaben ein Mann mit seinem Fahrrad unter eine Straßenbahn.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen