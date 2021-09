Radfahrer tritt während der Fahrt gegen Auto - Verletzter bei Unfall nahe Wetzdorf

Saale-Holzland-Kreis. Im Saale-Holzland kam es zu einer Sachbeschädigung und einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-Jähriger verletzt wurde.

Zu einem Verkehrsunfall und einer Sachbeschädigung ist es am Sonntag im Saale-Holzland-Kreis gekommen.

Am Nachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen bei Wetzdorf. Der 59-jährige Fahrer beabsichtigte nach links auf eine Freifläche abzubiegen. Der dahinterfahrende 67-Jährige setzte gerade zum Überholen an, was der 59-Jährige scheinbar nicht bemerkte, da dieser abbog, als der 67-Jährige mit seinem Fahrzeug auf seiner Höhe war. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ereignete sich am Sonntagabend in Kahla. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Auto langsam an einem Radfahrer auf der Neustädter Straße vorbei. Plötzlich trat der Radfahrer, aus unbekannten Gründen, gegen das vorbeifahrende Fahrzeug und verursachte dadurch Sachschaden. Durch die präzise Personenbeschreibung konnte der Täter ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen polizeibekannten 38-Jährigen aus Kahla.

