Ein Radfahrer wurde in Nordhausen schwer verletzt. (Symbolbild)

Radfahrer wird bei Unfall in Nordhausen schwer verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer wird bei Unfall in Nordhausen schwer verletzt

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstag in Nordhausen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein VW-Fahrer war gegen 17.15 Uhr auf dem Pulverhausweg unterwegs. Als der 41-Jährige nach links auf die Charleville-Mazieres-Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der die die Charleville-Mazieres-Straße in Richtung Stresemannring befuhr. Der 65-jährige E-Bikefahrer stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

Ein Rollerfahrer wurde bei Weimar lebensgefährlich verletzt

Ein Mann maßregelte ein Mädchen in Arnstadt auf ungehörige Weise