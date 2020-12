Simmershausen In Römhild im Landkreis Hildburghausen ist ein Radlader eines Agrarbetriebs komplett ausgebrannt. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus

Radlader geht in Flammen auf: Fahrerin in Krankenhaus

Ca. 15.000 Euro Schaden entstanden Mittwochmorgen beim Brand eines Radladers in einer Firma in der "Unteren Ortsstraße" in Simmershausen. Eine Angestellte des Agrarbetriebes bemerkte während der Fahrt Qualm aus dem Motorraum und stellte die Arbeitsmaschine ab. Kurz danach loderten bereits die Flammen.

Ein Übergreifen auf Gebäudeteile oder Tiere konnten die Feuerwehr laut Polizei verhindern, nicht aber das komplette Ausbrennen des Radladers. Vermutlich ist ein technischer Defekt Ursache. Die Angestellte kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

