Radlader kollidiert mit Zug in Steinach: Zwei Verletzte

Steinach Während Bauarbeiten ereignete sich am Donnerstag ein Bahnunfall in Steinach. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Donnerstag gegen 8.50 Uhr ereignete sich in Steinach in der Nähe des Bahnüberganges ein Unfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kollidierte, im Rahmen von Baumaßnahmen, der 20-jährige Fahrer eines Radladers mit dem einfahrenden Zug. Der 20-Jährige, sowie der 57-jährige Zugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Zug befanden sich 15 Fahrgäste. Laut Polizeiangaben blieben sie unverletzt.

Die Bahnstrecke blieb bis 11.20 Uhr gesperrt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

