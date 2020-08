Randale auf dem Campus – Mann mit Messern unterwegs – Illegales Feuerwerk

Das sind die Meldungen der Polizei:

Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio in Bad Berka einzubrechen. Der oder die Einbrecher versuchten, sowohl durch ein Fenster, als auch die Tür ins Innere zu gelangen. Laut den Angaben der Polizei gelang beides glücklicherweise nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Illegale Feuerwerkskörper gefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 56-jährigen Audi-Fahrer stellten Beamte der Polizei Weimar am Montagnachmittag in dessen Kofferraum mehrere unbekannte Feuerwerkskörper fest. Angeblich sollte es sich dabei um fünf russische Leuchtraketen handeln. Da diese nicht zugelassen sind, wurden sie sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen den Besitzer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Mit Messern unterwegs

Die Polizei wurde am Montagabend informiert, weil ein Mann mit zwei Messern im Bereich eines Jugendclubs in Schöndorf unterwegs sein sollte. Auf die eingetroffenen Beamten vor Ort reagierte der Mann nicht. Auch sein Bruder konnte nicht auf ihn einwirken, so dass er von den Polizisten überwältigt werden musste. Was die Absicht des 42-Jährigen war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zu konkreten Angriffen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen seitens des unter Alkohol und Drogen stehenden Mannes nicht.

Beide Messer wurden vorerst sichergestellt. Während der Mann nach Hause geschickt wurde, musste sein Bruder mit zur Inspektion. Wie sich bei einer Überprüfung der Anwesenden herausstellte, lag gegen den 32-Jährigen ein noch offener Haftbefehl vor, woraufhin er festgenommen wurde.

Auf Campus randaliert

Mehrmals rückten Polizisten in der Nacht zum Dienstag zur Bauhaus-Uni aus. Gegen 2.30 Uhr hatten die Beamten erstmals eine Gruppe von etwa zehn Personen ermahnt, weil sich Anwohner über den herrschenden Lärm beschwerten. Gegen 4 Uhr war immer noch keine Ruhe. Zusätzlich konnte ein Zeuge beobachten, wie jemand eine Lampe nahe des Hauptgebäudes abgetreten hatte. Zeitgleich erhielten die Polizisten die Information, dass jemand zwei Fenster der Uni zerstört hatte.

Dank der Personenbeschreibungen der möglichen Täter konnten schnell zwei Tatverdächtige im näheren Umfeld geschnappt werden. Gegen die beiden 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei mit. Einer der beiden muss zusätzlich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Er gab einen falschen Namen an. Erst Ermittlungen zu ihm an seiner angeblichen Unterkunft in Weimar ergaben, dass der junge Mann tatsächlich Bewohner der Stadt ist und nicht, wie von ihm angegeben, ein Besucher.

Weitere Blaulichtmeldungen