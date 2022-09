Randalierer im Niederorschler Schulgarten

Niederorschel. Regentonne und Fallrohre sind komplett zerstört. Die Grundschule in Niederorschel bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Die Grundschule in Niederorschel hat sich das Ziel gestellt, Nachhaltigkeitsschule zu werden. „Am 6. Juli haben wir von der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund unsere Ehrung als aktive Nachhaltigkeitsschule erhalten. Die Freude war natürlich groß“, sagt Lehrerin Stefanie Müller, die das Projekt leitet. Bis zu der Auszeichnung wurden in den vergangenen zwei Jahren große Anstrengungen unternommen.

Regelmäßig beteiligen sich die Mädchen und Jungen der Schule an den Vogelzählungen des Naturschutzbundes Thüringen. Zudem wurden beispielsweise 14 Hochbeete gebaut, eine Blumenwiese angelegt, ein Insektenhotel aufgestellt, ein Regenwasserspeicher beschafft, und das Gerätehaus im Schulgarten hat endlich ein neues Dach mit Regenrinnen und Fallrohren erhalten.

„Umso trauriger und entsetzter sind wir nun, dass am Wochenende vom 10. zum 11. September in unserem Schulgarten randaliert wurde“, berichtet Stefanie Müller am Freitag. Die Regentonnen wurden komplett zerstört, darüber hinaus wurden die Fallrohre vom Gerätehaus sowohl abgeschlagen als auch verbogen. Überdies wurde Müll auf großen Teilen des Schulgeländes hinterlassen.

„Am 12. September haben wir dies bemerkt, die Polizei informiert und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Nun bitten wir Sie, die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Niederorschel, um Mithilfe: Wenn Sie wissen, wer unseren Schulgarten demoliert hat, melden Sie sich bitte bei uns oder der Polizei. Weiterhin bitten wir Sie für die Zukunft, es der Polizei unverzüglich zu melden, wenn Unbefugte auf unserem Schulgelände ihr Unwesen treiben und Sie es bemerken“, richtet sich die Lehrerin an die Bevölkerung.

Der Schulgarten soll wieder aufgebaut werden und in den nächsten Jahren ökologisch noch wertvoller gestaltet werden. Für die neue Projektperiode von 2022 bis 2024 habe man sich bereits als Nachhaltigkeitsschule registrieren lassen.