Randalierer in Hildburghausen: Ein Verletzter nach Flucht

Eine Gruppe Jugendlicher verursachte einen größeren Polizeieinsatz.

Hildburghausen (ots)

Am Freitagabend gegen 23 Uhr meldet eine aufmerksame Hildburghäuserin eine Gruppe randalierender Jugendlicher auf dem Theatervorplatz in Hildburghausen. Die Gruppe machte sich laut Polizei augenscheinlich an einen Trafohäuschen zu schaffen, lärmte herum und konsumierte Alkohol.

Polizisten sprachen die Gruppe an, einer der Beteiligten ergriff bei Anblick der Streifenwagen die Flucht. Der 20-Jährige aus Hildburghausen konnte gefasst werden, verletzte sich aber bei seiner Flucht und musste im Klinikum behandelt werden. Von den übrigen acht Personen im Alter zwischen 16 bis 33 Jahren wurden die Personalien festgestellt. Des Weiteren muss ein 23-jähriger Hildburghäuser mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen, da er die Beamten mehrfach beleidigte.

Alle Personen erhalten zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und allen wurde ein Platzverweis für den Bereich Theatervorplatz ausgesprochen. Nach Prüfung durch die Beamten kam es zu keinen Sachbeschädigungen vor Ort.

