Meiningen. In Meiningen wurde die Polizei gerufen, weil ein Mann in einem Zug randalierte. Am Ende wurden drei Beamte verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randalierer verletzt drei Polizisten

Bei einem Polizeieinsatz in Meiningen wurden drei Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien die Beamten am Freitag informiert worden, nachdem der Mann in einem Zug auf dem Weg nach Meiningen randaliert hatte und andere Passagiere beschimpfte. Der 31-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamte im Zug gestellt.

Der Zugführer untersagte dem Mann die Weiterfahrt im Zug. Daraufhin schlug der Mann einen Polizisten gegen den Hals, sodass dieser zu Boden ging, und flüchtete in einen Park in Meiningen. Durch weitere Beamte der Bundespolizei und der Polizei aus Meiningen konnte der Mann schlussendlich gestellt werden.

Hier habe der Mann wieder mit Fäusten auf die Beamten eingeschlagen, so dass diese ihn unter Einsatz von Pfefferspray fesseln mussten. Die eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,44 Promille. Ihn erwarte nun eine Anzeige, wegen Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand und Körperverletzung.