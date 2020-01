Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randalierer zünden Feuerwerkskörper an Ilmenauer Bahnhof

In und vor der Wartehalle des Bahnhofes in Ilmenau kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Vorfällen durch eine Gruppe Jugendlicher, wie die Polizei berichtet. Am Mittwoch der vergangenen Woche wurden Feuerwerkskörper gezündet. Am Samstag wurde ein Feuerlöscher gestohlen. Am Montag wurde der Polizei gegen 15.45 Uhr gemeldet, dass vor der Wartehalle Feuerwerkskörper gezündet und ein Mülleimer in Brand gesetzt wurden.

Es liegen Hinweise vor, dass am Montag die Feuerwerkskörper gezielt auf Passanten geworfen wurden. Personen wurden nach jetzigem Stand nicht getroffen oder verletzt. In allen Fällen hielt sich eine Gruppe von sieben bis zehn Jugendlichen am und im Bahnhof auf. Es wurde Alkohol konsumiert und durch das Abspielen lauter Musik teils erhebliche Ruhestörungen verursacht.

Platzverweise ausgesprochen

Bei den Polizeieinsätzen konnten die Personalien der Jugendlichen aufgenommen und Anzeigen gefertigt werden. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Zur umfänglichen Aufklärung des Vorfalls am Montag sucht die Polizei Zeugen, die das Geschehen gegen 15.45 Uhr beobachten konnten. Weiterhin werden Personen gesucht, die durch das Werfen der Feuerwerkskörper gefährdet oder verletzt wurden.

Zeugen und Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau. Die Bevölkerung wird gebeten, auch weiterhin bei derartigen Vorkommnisse die Polizei über Notruf 110 oder die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unverzüglich zu informieren.