Mindestens drei Menschen sind bei einer Messerstecherei in Gotha verletzt worden (Symbolbild).

Gotha. Mehrere Menschen sind bei einer Messerstecherei in Gotha verletzt worden.

Rangelei in Gotha endet in Messerstecherei mit mindestens drei Verletzten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rangelei in Gotha endet in Messerstecherei mit mindestens drei Verletzten

Bei einer Messerstecherei in Gotha sind am Samstag gegen 2 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein bislang unbekannter Täter mit drei Männern aus bislang ungeklärter Ursache in Streit.

Der Unbekannte verletzte allen Beteiligten mit einem Messer und flüchtete. Die Verletzten alarmierten die Polizei und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Alle Verletzten konnten kurze Zeit später nach Hause entlassen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

Zwei Schwerverletzte nach Messerattacke – Polizei sucht diese Männer