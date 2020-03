Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raubzug in Magdala und Jena endet vor dem Haftrichter

Vor dem Haftrichter landete am Mittwoch ein 29-Jähriger, der tags zuvor auf einem Raubzug unter anderem Magdala heimgesucht hatte. Der Mann ohne gemeldeten Wohnsitz hatte versucht, in einem Supermarkt Lebensmittel und Alkohol zu stehlen. Als Mitarbeiter des Marktes ihn auf frischer Tat ertappten, stieß er sie beiseite, sprang in sein Auto und flüchtete. Zuvor hatte er schon in einem Jenaer Supermarkt mehrere Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 210 Euro mitgehen lassen.

Als die Polizei ihn schließlich in Kahla festnahm, wurde die Liste der aktuellen Gesetzesverstöße noch ein ganzes Stück länger: Der Mann besitzt keinen Führerschein, das Auto ist weder zugelassen noch versichert, sondern war mit Kennzeichen bestückt, die in Jena als gestohlen gemeldet sind. Zu allem Überfluss fiel der Drogentest des Festgenommenen positiv aus: Er hatte Crystal Meth genommen und führte auch Drogen mit sich. Die Polizei behielt ihn über Nacht in Gewahrsam.