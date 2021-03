Rechts überholt und Lkw ausgebremst - Polizei holt völlig betrunkenen Autofahrer von A4

Magdala/ Hermsorf Am Dienstagmorgen hat die Thüringer Autobahnpolizei einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der hatte zuvor für mehrere gefährliche Situationen auf der A4 gesorgt.

Am Dienstagmorgen wurde die Thüringer Autobahnpolizei darüber informiert, dass ein Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer auf der A4 nötigen würde. Laut Polizei soll der Fahrer eines silbergrauen Ford Focus gegen 4 Uhr andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt und Lkw ausgebremst haben.

Im Bereich der Anschlussstelle Magdala habe der besagte Pkw einige Zeit auf dem Standstreifen gehalten, um dann seinen Weg in Richtung Dresden fortzusetzen. Die alarmierten Autobahnpolizisten konnten den gesuchten Wagen dann abseits der Autobahn in Hermsdorf-Ost feststellen und prüften die Fahrtauglichkeit des 45-jährigen Fahrers.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,92 Promille ergeben. Das Auto sei war auf beiden Seiten beschädigt und die vordere Kennzeichentafel verloren gegangen. Gegen den 45-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.

In dem Zusammenhang werden weitere Geschädigte gesucht, die durch den grauen Ford Focus mit dem Kennzeichen mit Kreiskenner OF- für Landkreis Offenbach - ebenfalls gefährdet oder behindert wurden. Zudem sind die Unfallstellen, an denen der Ford möglicherweise mit der Leitplanke oder anderen Verkehrssicherungseinrichtungen kollidiert war, derzeit noch unbekannt. Auch dazu nimmt die Autobahnpolizei unter Tel. 036601/70-125 Hinweise von Zeugen entgegen.