Rechtsextremistische Inhalte geteilt – Ermittlungen gegen Thüringer Polizeianwärter

Die Staatsanwaltschaft Gera hat Ermittlungen gegen einen Polizeianwärter der Thüringer Polizeischule in Meiningen aufgenommen. Wie das Innenministerium am Freitagabend mitteilte, sei am Donnerstag bekannt geworden, dass der Polizeianwärter in einem WhatsApp-Chat mit einer polizeifremden Person rechtsextremistische Inhalte geteilt haben soll.

Daraufhin seien am Freitag Durchsuchungen bei dem Beschuldigten durchgeführt worden. Nähere Einzelheiten wurden dazu bisher mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft nicht gemacht. Polizeianwärter vom Dienst suspendiert Laut Innenministerium liegen derzeit keine Erkenntnisse über die Beteiligung weiterer Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamter vor, dies werde aber mit Nachdruck geprüft. Parallel werde geprüft, welche dienstrechtlichen Konsequenzen aus dem Fall zu ziehen seien. Der beschuldigte Polizeianwärter wurde zunächst bis auf weiteres vom Dienst suspendiert. Innenminister Georg Maier (SPD) betonte: „Alle Polizeibeamtinnen und -beamten müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Wer diesem Anspruch nicht gerecht wird, hat keinen Platz in der Thüringer Polizei. Rechtsextremistischem Gedankengut treten wir mit aller Entschiedenheit entgegen.“