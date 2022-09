Reifenplatzer führt zu schwerem Unfall nahe Geisleden

Geisleden Bei einem Unfall zwischen Geisleden und Heuthen (Landkreis Eichsfeld) ist am Donnerstag ein Mann verletzt worden.

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Geisleden und Heuthen ein schwerer Unfall. Laut Angaben der Polizei platzte in einer Linkskurve der vordere rechte Reifen an einem Zustellfahrzeug. Es kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

Der 42-jährige Fahrer habe sich bei dem Unfall Verletzungen am Kopf zugezogen. Er kam in eine Klinik. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

