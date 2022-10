Rentnerin aus der Gemeinde Unstrut-Hainich vereitelt Betrugsversuch

Unstrut-Hainich. Eine 83-Jährige ließ sich am Telefon von Ganoven nicht aufs Glatteis führen.

Eine 83-Jährige aus der Landgemeinde Unstrut-Hainich durchschaute am Wochenende die Absicht eines Gauners, der sie betrügen wollte. Der Mann hat ihr laut Polizei per Telefon vorgegaukelt, sie habe 39.000 Euro im Lotto gewonnen. Der Haken an der Geschichte: Bevor der Gewinn ausgezahlt werden könnte, müsse sie 900 Euro Gebühr zahlen. Die Seniorin aber spielt gar kein Lotto. So zumindest wird sie von der Polizei zitiert.

Der 83-Jährigen kam diese Geschichte merkwürdig vor. Deshalb habe sie die Polizei darüber informiert.

Die Ermittlungen zum der Dame unbekannten Anrufer, der sich als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft ausgab, laufen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.