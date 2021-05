In Kindelbrück haben Diebe zugeschlagen. (Symbolbild)

Roller und Quad aus Werkstatt in Kindelbrück gestohlen

Kindelbrück. Unbekannte sind in eine Werkstatt eingebrochen.

Unbekannte brachen im Zeitraum Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, am Kalkplatz in eine Werkstatt ein. Dabei wurde ein Fenster und ein Oldtimer, der sich in der Werkstatt steht, beschädigt. Ein Simson Roller und ein Quad im Wert von rund 5000 Euro wurden gestohlen. Der Sachschaden wird mit rund 4000 Euro angegeben.