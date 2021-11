Rote Ampel wahrscheinlich übersehen: Auto und Lkw stoßen in Arnstadt zusammen

Arnstadt. Bei einem Unfall in Arnstadt sind ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Es wird vermutet, dass einer der beiden Fahrer eine rote Ampel übersehen hat.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Stadtilmer Straße in Arnstadt gekommen. An der Einfahrt zu einem Einkaufszentrum ist der 44-jährige Fahrer eines Renault mit dem abbiegenden Scania eines 30-Jährigen zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die Fahrer blieben unverletzt.

Als Unfallursache kommt eine rote Ampel, die übersehen wurde, in Betracht.

