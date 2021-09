Rowdys: Vandalen haben Gärten im Landkreis Sömmerda im Visier

Straußfurt. Beschädigter Gartenzaun, Gartenmöbel und ein demolierter Pool - Vandalen haben ihr Unwesen in einer Gartenparzelle in Straußfurt getrieben.

Am Wochenende ließen Vandalen in Straußfurt ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag suchten sie eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage "Am Ried" auf. Sie beschädigten einen Gartenzaun, Gartenmöbel und einen Pool beschädigt.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.