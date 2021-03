Wegen Ruhestörung rückte die Polizei am Sonntagmorgen in Gotha aus. (Symbolfoto)

Gotha. Wiederholte Ruhestörung aus einer Wohnung sorgte am heutigen Morgen für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Gotha.

Ruhestörung in Gotha sorgt für Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, soll es in einer Wohnung in Gotha wiederholt sehr laut zugegangen sein. Da der Wohnungsinhaber seine Tür der Polizei gegenüber nicht öffnen wollte und der Lärm aus der Wohnung trotz vorheriger Anzeige nicht leiser wurde, wurde die Feuerwehr zur Öffnung der Wohnungstür angefordert.

Als die Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, versuchten die Polizisten zunächst die sieben Anwesenden in der Wohnung erneut zu ermahnen. Da sich der 32-jährige Wohnungsinhaber aber immer noch weigerte, für Ruhe in seinen vier Wänden zu sorgen, verwies die Polizei seine Gäste zunächst aus dessen Wohnung. Weil der Mann dann weiterhin aufmüpfig und alles andere als einsichtig gewesen sein soll, wurde er schließlich von den Polizisten in Gewahrsam genommen.