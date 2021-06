Rund 20.000 Euro Schaden nach Lkw-Unfall - Falsche Handwerker und Telefonbetrüger

Gebesee. Auf der B4 kam es zu einem Unfall mit einem Verletzten und hohem Schaden. Außerdem hatten betrüger als falsche Handwerker oder am Telefon Erfolg. Die Polizei gibt Hinweise zum Schutz vor Betrug.

Hoher Schaden nach Unfall auf B4

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer hatte am Donnerstagmorgen laut Polizei zu spät bemerkt, dass eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine mit Auflieger anhielt. Der Lkw-Fahrer fuhr auf und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Der Lkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Betrügerische Handwerker erbeuten Tausende Euro

Am Donnerstag erschien ein Mann bei der Polizei in Sömmerda. Der 68-Jährige aus Bachra gab zu Protokoll, Opfer von betrügerischen Handwerkern geworden zu sein. Die Tat ereignete sich bereits am 10. Mai. Er hatte sich laut Polizei von drei vermeintlichen Handwerkern eine Dachsanierung für mehrere hundert Euro aufschwatzen lassen. Als die Arbeit verrichtet war, forderten die Betrüger den zehnfachen Betrag. Am Ende übergab der Mann den Tätern mehrere tausend Euro.

Die Polizei weist darauf hin, Verträge für Handwerkerleistungen stets schriftlich abzuschließen und eine Rechnung einzufordern. Ein Vertrag gibt dem Auftraggeber Rechtssicherheit. Eine Rechnung ist zudem eine wichtige Grundlage, um Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.

Auf Telefonbetrüger reingefallen

Eine 58-jährige Frau aus Elxleben wurde in den vergangenen Tagen Opfer von Telefontrickbetrügern. Über mehrere Tage erhielt sie Anrufe, in der ihr ein Gewinn von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt wurde. Um die Summe zu erhalten, sollte sie die Codes von Google-Play Karten im Wert von 1.900 Euro übermitteln. In Erwartung auf einen hohen Geldgewinn, kam die Frau den Forderungen der Betrüger nach. Erst als der Gewinn ausblieb, merkte die Frau den Betrug.

