Sattelzug rammt Auto in Apolda und fährt einfach davon

Apolda. 2500 Euro Schaden verursachte das Rangiermanöver einer Sattelzugmaschine in Apolda. Zuvor war der Fahrer schon falsch in eine Einbahnstraße eingebogen.

Orientierungsprobleme scheint der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Mittwochvormittag in Apolda gehabt zu haben. Erst fährt er falschherum in die Schulbergstraße, dann will er in die Doktor-Rudolf-Moser-Straße abbiegen, muss dabei rangieren und stößt gegen einen geparkten Renault.

Eine Zeugin hatte das ganze beobachtet und – nachdem der Fahrer einfach weitergefahren ist, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, – die Polizei informiert. Die gibt den Sachschaden mit rund 2500 Euro an.

