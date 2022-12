Scheiben nicht freigekratzt: Autofahrer fährt gegen Lkw und wird schwer verletzt

Erfurt. Weil er offensichtlich nicht alle Scheiben seines Autos vom Eis befreit hatte, fuhr ein 49-Jähriger in Erfurt frontal gegen einen Lkw. Er wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen im Güterverkehrszentrum von Erfurt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 49-jährige Fahrer frontal in einen Lkw am Straßenrand. Dabei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto und dem Lkw-Auflieger entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro.

Laut Polizeiangaben könnten die noch vereisten Scheiben am Auto des 49-Jährigen Grund für den Unfall gewesen sein. Achtung: Befreien Sie immer alle Autoscheiben vor Fahrtantritt von Eis und Schnee. Durch eine eingeschränkte Sicht gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer!