Schläge auf Familienfeier in Eisenberg

Eisenberg Zwei Brüder geraten in Streit.

Ein Familientreffen ist am Sonntagabend in Eisenberg aus dem Ruder gelaufen. Zwei Brüder gerieten in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte, erklärte die Polizei. Ein 31-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann schlugen sich gegenseitig mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitten sie leichte Schmerzen. Der Hinweis einer Zeugin, dass einer der beiden Brüder nun mit einem Messer bewaffnet unterwegs sei, bewahrheitete sich allerdings nicht. Die Beamten haben Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung erstattet.